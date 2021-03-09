Ravencoin (RVN) neden yükseliyor? Ravencoin (RVN) yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinden biri olan Ravencoin'in (RVN) fiyatı, son iki ay içerisinde 10 kat yükseldi. Peki, Ravencoin (RVN) neden yükseliyor? Ravencoin (RVN) yorum ve grafiği

2010 yıllardan beri gündemde olmayı başaran kripto paralara olan rağbet günden güne artıyor. İlk bilinen kripto para Bitcoin'in ardından dogecoin, ravercoin gibi kripto para birimleri yükselişe geçti. Ocak ayından itibaren yükselişte olan ravencoinin yükselişi şubat ayında da devam ederek son dönemlerin en yüksek seviyesi 0,242 dolara ulaştı. Peki, Ravencoin yükselir mi? Ravencoin (RVN) nedir? sorusunun yanıtı sizlerle.

RAVENCOİN YÜKSELİR Mİ?

Ravencoin Projesi, bir milyar dolarlık piyasa değerini aştıklarını açıkladı.

Daha da önemlisi işe yarıyor. Kullanıcılar, akıllı bir sözleşmeye ihtiyaç duymadan güvenli dijital varlıkları kolayca oluşturmak için Ravencoin protokolünü kullanabilir.

Ravencoin nedir?

Ravencoin (RVN), varlıkların oluşturulması ve eşler arası aktarımı konusunda uzmanlaşmış açık kaynaklı bir blok zinciri projesidir. Orijinal Bitcoin protokolünün bir çatalı olarak UTXO mimarisini kullanır, ancak ölçeklenebilirlik sorunlarını gidermek için yükseltilmiştir.

Ravencoin teknik raporu, Boston bölgesi blok zinciri danışmanı Bruce Fenton ve Salt Lake City merkezli Tron Black tarafından imzalandı. Fenton, Bill and Melinda Gates Vakfı'nın danışmanıdır ve Dubai Bitcoin Konferansı'nı kurmuştur. Black ise Medici Ventures'ın ana yazılım geliştiricisi olarak görev yaptı.

Ravencoin'in birincil kullanım durumları aşağıdaki gibidir:

Bir öğenin sahipliğini devretme

Hissedar oylamasını basitleştirin

Ayrıca, Ravencoin'in tweetlediği gibi, protokol tamamen düğüm taşıyıcıları ve madenciler tarafından yönetiliyor.

"Unutmayın, Ravencoin'in resmi geliştiricisi veya lideri yoktur. Kimsenin fikir birliği kurallarını değiştirme gücü yoktur. Ravencoin'in gerçek sürümü, düğüm taşıyıcıları ve madenciler tarafından çalıştırılan yazılım tarafından seçiliyor. "

RVN Fiyat Eylemi

Ravencoin'in yerel belirteci RVN'dir. Ravencoin, herkesin belirli bir miktarda yerel RVN belirteci ile desteklenen tescilli bir dijital varlık çıkarmasına izin verir. Bir varlığın sahipliğini devretmek için bir RVN işlem ücreti ödenir ve defter yeni sahiplikle güncellenir

RVN 1 Şubat'ta 0,02266 $ 'dan 19 Şubat'ta gün içi en yüksek seviyesi olan 0,137 $' a yükseldi. Bununla birlikte, göreli güç endeksinin (RSI) aşırı alım bölgesinin derinliklerinde dolaştığını ve varlığın aşırı fiyatlandırıldığını gösterdiğini unutmayın. Bu nedenle, fiyat büyük olasılıkla yakında düşüş düzeltmesi ile karşı karşıya kalacak.

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