Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı Andris Treimanis yönetecek
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Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı Andris Treimanis yönetecek

28.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:25

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın, deplasmanda Rangers ile oynayacağı karşılaşmada Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play off turunda 1 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Glasgow Rangers maçınnı hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimans yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı Andris Treimanis yönetecek
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