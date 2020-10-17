Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti

17.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:43
Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Celtic-Rangers maçı, ligin 11. haftasında oynandı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide kazanan 2-0'lık skorla Rangers oldu.

İskoçya Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında oynanan Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı konuk etti. Celtic Park'ta koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka Rangers'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Rangers, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Celtic ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.

Rangers, gelecek hafta Livingston'u konuk edecek. Celtic ise Aberdeen deplasmanına gidecek.

İlgili Haberler

Paris Saint Germain, Nimes'i 4-0 mağlup etti
Paris Saint Germain, Nimes'i 4-0 mağlup etti
Danimarka, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti
Danimarka, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti
Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti
Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Didem Soydan Yasmin Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Füze Adana Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 17:42:49. #1.15#
title