Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti
17.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:43
Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Celtic-Rangers maçı, ligin 11. haftasında oynandı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide kazanan 2-0'lık skorla Rangers oldu.
İskoçya Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında oynanan Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı konuk etti. Celtic Park'ta koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka Rangers'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Rangers, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Celtic ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.
Rangers, gelecek hafta Livingston'u konuk edecek. Celtic ise Aberdeen deplasmanına gidecek.