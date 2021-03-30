Rangers'da koronavirüs kurallarını ihlal ederek partiye katılan futbolculara 6 maç men cezası verildi
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Rangers'da koronavirüs kurallarını ihlal ederek partiye katılan futbolculara 6 maç men cezası verildi

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Rangers'da koronavirüs kurallarını ihlal ederek partiye katılan futbolculara 6 maç men cezası verildi

İskoçya Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rangers'ın 5 futbolcusu partiye katılıp, ülkede uygulanan koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri için ceza aldı. 6 maç men cezası alan futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.

İskoçya'da Rangers 2011 yılının ardından ilk kez ligde şampiyonluğa ulaşmıştı. Glaskow ekibinin 5 futbolcusuna, koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

6 MAÇ MEN

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rangers takımının oyuncuları Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear'ın koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi. Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek. Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.

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