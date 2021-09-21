Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket

Çaykur Rizespor- Altay maçında Erhan Çelenk, alkışlanacak bir harekete imza attı. Rakip futbolcunun sakatlığının ardından mutlak gol pozisyonuna girecek olmasına rağmen topu dışarı atan Çelenk'e Rize tribünlerinden sevgi gösterisinde bulunuldu.

GÖKHAN GÖNÜL DE TEBRİK ETTİ

İlk yarıdaki Altay atağında Baiano ve Erhan Çelenk topa birlikte hareketlendi. Baiano, ceza sahası sol yan çizgisi yakınında bir anda kendini yere bıraktı. Rakibinin sakatlandığını gören Erhan Çelenk, gole gitmek yerine topu taca atarak oyunu durdurdu. Bunun üzerine tribünlerden Altaylı oyuncuya,"Helal olsun sana" tezahüratları yapıldı. Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül oyuncuya sarılarak tebrik etti.

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