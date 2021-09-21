Rakip tribünler 'Helal olsun sana' tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket - Haberler Spor
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Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket

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Rakip tribünler

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altay maçına, İzmir ekibinin futbolcusu Erhan Çelenk'in centilmence hareketi damga vurdu. Çelenk topa birlikte hareketlendiği Baiano'nun sakatlanarak kendini yere bırakmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalacak olmasına rağmen topu dışarı attı. Bu hareketin ardından Çaykur Rizespor tribünleri "Helal olsun sana" tezahüratları yaptı.

Çaykur Rizespor- Altay maçında Erhan Çelenk, alkışlanacak bir harekete imza attı. Rakip futbolcunun sakatlığının ardından mutlak gol pozisyonuna girecek olmasına rağmen topu dışarı atan Çelenk'e Rize tribünlerinden sevgi gösterisinde bulunuldu.

GÖKHAN GÖNÜL DE TEBRİK ETTİ

İlk yarıdaki Altay atağında Baiano ve Erhan Çelenk topa birlikte hareketlendi. Baiano, ceza sahası sol yan çizgisi yakınında bir anda kendini yere bıraktı. Rakibinin sakatlandığını gören Erhan Çelenk, gole gitmek yerine topu taca atarak oyunu durdurdu. Bunun üzerine tribünlerden Altaylı oyuncuya,"Helal olsun sana" tezahüratları yapıldı. Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül oyuncuya sarılarak tebrik etti.

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Haber: Rakip tribünler 'Helal olsun sana' tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket - Haberler Spor
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