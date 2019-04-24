Rakibine Tekme Atan Oyuncunun Lisansını Yaktı

Zonguldak'ta amatör küme maçında son yıllarda eşine rastlanmayan bir hareket gerçekleşti. Hafta sonunda 2. Amatör Küme maçında Güvenlikgücüspor ile Kozlu Taşkömürüspor, Fener sahasında kozlarını paylaştı. Maçın 65'inci dakikasında Güvenlikgücüsporlu 26 yaşındaki oyuncu Cemil Can Rakipoğlu, rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda maçın hakemi Yaşar Günay tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

OYUNCUSUNUN LİSANSINI YAKTI

Hakemin verdiği karta tepki gösteren Rakipoğlu, yere düşürdüğü rakibine tekme attı. Ardından oyuncusunun bu tavrına kayıtsız kalmayan Güvenlikgücüspor'un 60 yaşındaki tecrübeli antrenörü Yusuf Aydın, kırmızı kart gören oyuncusu Cemil Can Rakipoğlu'nun lisansını yaktı.

"SPOR SAHADA OYNANIR"

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Güvenlikgücüspor Teknik Direktörü Yusuf Aydın, sporcunun yaptığına karşı olduğunu ve lisansını yaktığını söyledi. Aydın, "Sporcum daha önce Terakkispor maçında da bu hareketi yapmıştı. O maçta da şampiyonluğu kaçırmıştık. Bu maçta kim kazanırsa Play-Off oynayacaktı. Maçın başından sonuna kadar hakem defanstaki adamı 'Sizi atacağım' diye uyardı. Araştırdığıma göre bu hakemin Kozlu İlçesinde öğretmenlik yaptığı için bu maça verildiğini öğrendim. Bana göre bu maça verilmemesi lazımdı. Hakemin birinci dakikadan yanlı tutumundan 10 numarayla 8 numara sert müdahale içindeydi. En üzücü olay 65'inci dakikada yaşandı. Benim sporcum faul yaptı diye ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yerde yatan sporcuya vurduğu için lisansını yaktım. Bundan önce de Hamza diye bir sporcumun lisansın yakmıştım. Ben böyle şeylere karşıyım. Spor sahada oynanır. Hakem arkadaşların da maçı maç gibi yönetmeleri gerekir" dedi.

Kaynak: İHA