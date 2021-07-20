Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta performansıyla göz dolduran Cezayirli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız ismin, Galatasaray'dan senelik 3.5 milyon euro alacağı ifade edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Rachid Ghezzal transferinde sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SENELİK 3.5 MİLYON EURO ALACAK

Fanatik'in haberine göre, Rachid Ghezzal'ın kiralık transferi konusunda Leicester City ile her konuda anlaşan Galatasaray'ın, Cezayirli oyuncuya vereceği yıllık ücret belli oldu. Transferi yakında resmiyet kazanması beklenen Ghezzal, Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak.

Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak
Galatasaray yeni yıldızlarına peş peşe imza attıracak! 5 futbolcu için KAP açıklaması yolda
Galatasaray yeni yıldızlarına peş peşe imza attıracak! 5 futbolcu için KAP açıklaması yolda
Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Arda Turan Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 22:53:17. #1.14#

title