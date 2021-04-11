Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın tarihine geçti! Son 10 yılda bunu başarabilen olmadı

Beşiktaş'ın Erzurum'la oynadığı maçta siyah-beyazlıların attığı ilk golün asistini yapan Rachid Ghezzal tarihe geçti. Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak son 10 yılda Beşiktaş'ta bir sezonda en çok asist yapan oyuncu oldu.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şov yapmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu asistlerine BB Erzurumspor karşısında da devam etti. 25. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golde asisti yapan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'deki 14. asistini yaptı.

QUARESMA'YI GERİDE BIRAKTI

Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta bir sezonda en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı. Ghezzal, Aralık ayında, "Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım." demişti.