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QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek

QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
09.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:37

QNB Finansbank, bayrama özel kredi kampanyası düzenledi. Buna göre, banka ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 ay vadeli kredi verecek.

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi kampanyası düzenledi. Banka, müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi verecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

8 Mayıs 2020 itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi'nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise "www.qnbfinansbank.com" adresinden ya da şubelerden Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi'ne başvurabiliyor.

QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek

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