QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek

QNB Finansbank, bayrama özel kredi kampanyası düzenledi. Buna göre, banka ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 ay vadeli kredi verecek.