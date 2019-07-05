Püf Noktaları ve Hareketler: Stephan El Shaarawy'nin Hokkabazlık Becerileri

İtalyan ileri Stephan El Shaarawy, AS Monaco eğitiminde hokkabazlık becerilerini gösterir. El Shaarawy, popüler 'dünyanın dört bir yanındaki' numarayı ve daha fazlasını yapar.

İtalyan ileri Stephan El Shaarawy, AS Monaco eğitiminde hokkabazlık becerilerini gösterir. El Shaarawy, popüler 'dünyanın dört bir yanındaki' numarayı ve daha fazlasını yapar.

Kaynak: Dugout

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