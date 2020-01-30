: PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı

30.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:51

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV, İtalya'nın Milan takımından İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i kiraladı.

Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan, daha sonra Almanya ekibi Wolfsburg'a transfer olan Rodriguez, 2017'de Milan'a imza atmıştı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Rodriguez, bu sezon Milan'da 5 maça çıktı.

Kaynak: AA

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