PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı
Hollanda ekibi PSV, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan, 27 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV, İtalya'nın Milan takımından İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i kiraladı.
Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan, daha sonra Almanya ekibi Wolfsburg'a transfer olan Rodriguez, 2017'de Milan'a imza atmıştı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Rodriguez, bu sezon Milan'da 5 maça çıktı.
Haber Videosu: PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı
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Fenerbahçede para yok güya ali koç başkan olunca takıma yıldız oyuncular alacaktı beceriksiz herifCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır