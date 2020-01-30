Haberler » Spor » PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı - Spor

PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı

Hollanda ekibi PSV, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan, 27 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

30.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:51
PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı

Birinci Ligi ekibi PSV, 'nın takımından İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i kiraladı.

Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan, daha sonra Almanya ekibi Wolfsburg'a transfer olan Rodriguez, 2017'de Milan'a imza atmıştı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Rodriguez, bu sezon Milan'da 5 maça çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • YENİCERİ:
    Fenerbahçede para yok güya ali koç başkan olunca takıma yıldız oyuncular alacaktı beceriksiz herif
    Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler