PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu
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PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçta deplasmanda PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Galatasaray'da geceye Muslera yaptığı hatalarla damga vurdu. Birinci ve beşinci gollerce ciddi hatası olan Muslera, yediği son golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

İlk resmi maçına çıkan Galatasaray, 5-1'lik PSV mağlubiyetiyle sezona çok kötü başladı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ise maça yaptığı hatalarla damga vurdu.

İLK DAKİKADA HATA GELDİ

Mücadelenin daha ilk dakikasında Muslera'nın kaptırdığı top, filelere gol olarak döndü. Topu kaptıran isim Muslera olsa da taraftarlar faturayı ona kesmedi.

SON GOLDE YIKILDI

Maçta kötü bir performans sergileyen 35 yaşındaki file bekçisi, müsabakanın 88. dakikasında Mario Götze'nin attığı golde yine büyük bir hataya imza attı. Bu golün ardından Muslera gözyaşlarına hakim olamadı.

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Servet Uzun
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