PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı
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PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın daha ilk dakikada Muslera'nın kaptırdığı topta gol yemesi, motivasyonu erken düşürdü. Ceza sahasında kalabalık baskı yapan PSV futbolcuları, Marcao'yu geri pas atmaya zorladı. Muslera da Zahavi'nin şok presiyle topu kaptırdı ve gol geldi. Muslera topu kaptıran isim olsa da PSV oyuncularının baskısı Galatasaray'ı ilk dakikalarda çaresiz bıraktı.

PSV Eindhoven maçı Galatasaray için hiç iyi başlamadı. Mücadelenin daha ilk dakikasında Muslera'nın kaptırdığı top, filelere gol olarak döndü. Topu kaptıran isim Muslera olsa da taraftarlar faturayı ona kesmedi.

PSV OYUNCULARI HER YERDE

PSV Eindhoven'ın futbolcuları adeta ayak basmadık yer bırakmadı. Daha ilk saniyeden başlayan ölümcül pres, sonucunu hemen verdi. Ceza sahası içinde baskı yiyen Marcao, topu Muslera'ya aktarmak zorunda kaldı ama faturası da ağır oldu. Muslera, Zahavi ve kalabalık PSV baskısı sonucu topu kaptırınca tabela erken değişti. İlk yarım saatlik bölümde Hollanda ekibinin baskısı Galatasaraylı futbolcuları çaresiz bıraktı.

PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı
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Ömer Özarslan
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