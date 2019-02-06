Villefranche'ı 3-0 ile Geçen PSG, Fransa Kupasında Çeyrek Finalde
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, 3. Lig ekibi Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupasında çeyrek finale yükseldi.
Fransa Kupası son 16 turunda Villefranche, turnuvayı son 4 yıldır kazanan PSG'yi ağırladı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabakanın galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.
Paris Saint Germain, Draxler'in 102, Diaby'nin 113 ve Cavani'nin 119. dakikada attığı golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: AA
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