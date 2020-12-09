Presnel Kimpembe kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Futbol kariyeri hakkında bilgiler!
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Presnel Kimpembe kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Futbol kariyeri hakkında bilgiler!

09.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:09
Presnel Kimpembe kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Futbol kariyeri hakkında bilgiler!

Presnel Kimpembe PSG'de oynayan Fransız futbolcudur. Vatandaşlar tarafından merak edilen Presnel Kimpembe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç, kilosu kaç, hangi mevkide forma giyiyor, sırt numarası kaç? Kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

Kimpembe kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor, isminin anlamı ne, sırt numarası kaç, boy ve kilosu kaç, burcu ne, doğum tarihi nedir? Kimpembe hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PRESNEL KİMPEMBE KİMDİR?

Presnel Kimpembe (13 Ağustos 1995), Fransız futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain takımında defans mevkinde oynamaktadır.

Kimpembe doğum tarihi : 13 Ağustos 1995

Kimpembe kaç yaşında : 25 yaşında

Kimpembe nereli : Fransa doğumlu (Beaumont-sur-Oise)

Kimpembe hangi mevkide oynuyor : Defans/ Sol bek

Kimpembe forma numarası : 3

Kimpembe boyu kaç : 1,83 metre

Kimpembe kilosu kaç : 77 kg

Kimpembe burcu ne : Aslan

Kimpembe, Beaumont-sur-Oise'de doğdu. Kongo kökenli bir babaya ve Haiti kökenli bir anneye sahiptir.

Kimpembe ilk profesyonel maçına 17 Ekim 2014 tarihinde 3-1 kazandıkları RC Lens maçının 76. dakikasında Thiago Motta'nın yerine girerek çıktı. Şampiyonlar Ligindeki ilk maçına ise 4-0 kazandıkları Barcelona maçında çıktı.

Eliaquim Mangala'nın sakatlanmasından dolayı Ekim 2016 tarihinde Bulgaristan ve Hollanda takımlarıyla oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna çağrıldı.

KİMPEMBE OYNADIĞI MAÇLAR

2013-2016 : Paris Saint-Germain B - 41 maçta 1 gol

2014-2020 : Paris Saint-Germain - 87 maçta 0 gol

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