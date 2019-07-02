Potters Kaleci Birliği
Stoke City takımının hepsi bir araya geldiğinde, AFCON'da harekete geçenleri ekleyerek, City’nin Josef Bursik, Jack Butland, Adam Federici ve Adam Davies’le olan bekçilerine çubuklar arasındaki durakları üretmeye odaklanıyoruz.
Stoke City takımının hepsi bir araya geldiğinde, AFCON'da harekete geçenleri ekleyerek, City'nin Josef Bursik, Jack Butland, Adam Federici ve Adam Davies'le olan bekçilerine çubuklar arasındaki durakları üretmeye odaklanıyoruz.
Kaynak: Dugout
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