Porto maçında Ronaldo'nun yaptığı hataya sert eleştiri: Arkasını dönmesi affedilemez
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Porto maçında Ronaldo'nun yaptığı hataya sert eleştiri: Arkasını dönmesi affedilemez

10.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:39
Porto maçında Ronaldo'nun yaptığı hataya sert eleştiri: Arkasını dönmesi affedilemez

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürpriz sonuçlarından birine imza atan Porto, Juventus'u uzatmalarda bulduğu golle elemeyi başardı. Ancak frikikten gelen golde Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hata eleştiri konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus'a konuk olan Porto, 10 kişi kaldığı maçta dev rakibini elemeyi başararak çeyrek finale yükselirken, Cristiano Ronaldo'nun uzatma dakikalarında yaptığı laubali hareket nedeniyle takımının gol yemesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Portekiz temsilcisi, uzatmaların 115. dakikasında kaleye yaklaşık 35 metre uzaklıkta bir frikik kazandı. Topun başına geçen Sergio Oliveira'nın karşısına 3 kişilik bir baraj kuran Juventus'lu oyuncular, ne kadar büyük bir hata yaptıklarının farkında değillerdi.

Porto maçında Ronaldo'nun yaptığı hataya sert eleştiri: Arkasını dönmesi affedilemez

İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, rövanşta kendi evinde Federico Chiesa'nın golleriyle normal süreyi 2-1 önde tamamlamış ve uzatmaları sona erdirerek maçı penaltılara götürmeyi hedefliyordu.

Ancak vuruştan önce iyice gerilen Oliveira, koşusunun ardından sert bir şutla topu kaleci Wojciech Szczesny'nin uzanamayacağı köşeye doğru vurarak hem kendisinin hem de takımının maçtaki ikinci golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi. Barajda duran Cristiano Ronaldo'nun vuruş sırasında topa arkasını dönmesi ve ayağını umursamaz şekilde hava kaldırdığı için topun oradan kaleye gitmesi gecenin konusu oldu.

"AFFEDİLEMEZ BİR HATA"

Bir dönem Juventus'u da çalıştıran 74 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo'ya yüklendi.

Sky Sport'ta yorum yapan Capello, Ronaldo'nun Porto'nun frikik golünde barajda yaptığı hataya dikkat çekerken, "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Affedilemez bir hata. Barajda duran kimse vurulmaktan korkmaz. Arkasını döndü. Büyük hata" dedi.

SON 15 YILDA İLK KEZ ELEME TURLARINDA GOL ATAMADI

Porto karşısında iki maçta da gol atamayan Cristiano Ronaldo ise son 15 yılda bir ilki yaşadı. Son olarak 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin gruplardan sonraki turlarında gol atamayan Ronaldo, aynı şanssızlığı bu sezon da yaşadı.

Ronaldo, 2006-2021 arasında formalarını giydiği Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları ile Şampiyonlar Ligi'nin grup maçlarından sonraki herhangi bir tur aşamasında gol atmayı başarmıştı.

Porto maçında Ronaldo'nun yaptığı hataya sert eleştiri: Arkasını dönmesi affedilemez
Haber Yorumları (2)
ASA: Ronaldonun ne işi var o barajda başka adam mı kalmadı
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GARİBAN: Ronaldoya yapılan 0 faul penaltı verilmedi
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