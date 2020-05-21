Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Disiplinsiz hareketleriyle adından söz ettiren ve devre arası olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan 36 yaşındaki Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma siyah beyazlı kulübe geri dönmek istiyor.

Beşiktaş'ın yakın tarihinde tribünlerin en çok sevdiği isimlerin başında gelen ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle takımdan gönderilen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübe geri dönmenin hesaplarını yapıyor. Portekizli futbolcunun bu düşüncesini yakın çevresiyle paylaştığı ortaya çıktı.

Kulübün kendisinden alacaklarını ertelemesini istemesine olumsuz yanıt veren Quaresma'nın bu nedenle takımdan ayrılırken yönetimle arasının açıldığı biliniyordu ancak futbol hayatına Beşiktaş forması altında nokta koymak isteyen Portekizli yıldızın, siyah-beyazlılara geri dönmeyi planladığı ve yönetimin tüm şartlarını kabul edeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ SICAK BAKMIYOR

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da ise yönetimin, hem daha önceki disiplinsiz davranışları hem de yaşı nedeniyle Ricardo Quaresma transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 227 MAÇTA 38 GOL ATTI

İki dönem top koşturduğu Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan Portekizli yıldız; siyah-beyazlılara bu karşılaşmalarda 38 gol, 78 asistlik katkıda bulunmuştu.