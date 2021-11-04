Portekiz'de büyük yıkım! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Grup aşamasında son iki maça girilirken henüz puanı bulunmayan temsilcimiz son sırada yer aldı ve Devler Ligi'ne veda etti.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, Jose Alvalade Stadı'nda Sporting'le karşılaştı. Temsilcimiz mutlak galibiyet alması gereken maçta 4-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.
GONÇALVES DUBLE YAPTI
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 31. ve 38. dakikada Gonçalves, 41. dakikada Paulinho ve 56. dakikada Sarabia'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Sporting, Borussia Dortmund'un Ajax'a mağlup olmasıyla Alman deviyle puanları eşitledi ve gruptan çıkma umutlarını son maçlara taşıdı. Hollanda ekibi ise 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.
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