Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı
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Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Ekonomi

Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı Çukurova'da 30-40 yıllık portakal ağaçları, kesildikten sonra meşakkatli bir çalışmayla mangal kömürüne dönüştürülüyor Adana'nın Kozan ilçesinde çiçeğinden meyvesine, kabuğundan ağaç köküne kadar ekonomiye kazandırılan portakal ağaçları...

Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı

Çukurova'da 30-40 yıllık portakal ağaçları, kesildikten sonra meşakkatli bir çalışmayla mangal kömürüne dönüştürülüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çiçeğinden meyvesine, kabuğundan ağaç köküne kadar ekonomiye kazandırılan portakal ağaçları yaşlandıktan sonra bin bir emekle mangal kömürüne dönüşüyor.

Çukurova'nın narenciye cenneti olan Kozan'da 30-40 yıllık portakal ağaçları kesildikten sonra mangal kömürü yolculuğuna çıkıyor.

Mardin'den Adana'ya gelerek mangal kömürü üreten Muzaffer Bulut, ailesi ile birlikte çok zorlu bir işleri olduğunu söyledi. Üzeri kum, saman ve toprakla örtülerek pramit şeklinde istiflenen portakal ağaçlarının kütükleri meşakkatli bir çalışmayla en az 15 gün boyunca alev almadan içten içe yandığını belirten Bulut, "Kömür yapmak için ağaçları kökünden söküyoruz. Kökünü temizliyoruz buraya getiriyoruz. Günlerce yanıyor sezonda 50-60 ton kömür üretiyoruz" dedi.

Bulut, odunların mangal kömürü haline gelmesi için sıcak havalarda çok zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı
Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı
Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı
Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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