Polonyalı Tenisçi Agnieszka Radwanska, Kortlara Veda Etti

Polonyalı tenisçi Agnieszka Radwanska, aktif tenis kariyerini noktaladı.. Radwanska, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak oynadığı tenisi bıraktığını belirterek, "Maalesef alışık olduğum gibi antrenman yapamıyor ve oynayamıyorum. Artık vücudum istediklerimi yapmama izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYA SIRALAMASINDA 2 NUMARAYA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Kariyerinde 20 tekler şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, final oynadığı 2012 Wimbledon'ın ardından kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya çıkmış, 2015'te de WTA Finallerini kazanmıştı.