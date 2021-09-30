Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı da devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Karşılaşmada dengeli bir mücadele olurken 20. dakikada yaşanan pozisyon Galatasaraylıları isyan ettirdi.

HAKEM "DEVAM" DEDİ

Galatasaray atağında Sacha Boey'un sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan döndü. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları bu pozisyonda topun ele çarpması gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

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