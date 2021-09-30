Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon
Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 20. dakikasında Fransız ekibinin yarı sahasında yaşanan pozisyon ise büyük tartışma yarattı. Sacha Boey'in sağ kanattan yaptığı orta savunmadan döndü. Sarı-kırmızılı futbolcular pozisyonun ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Ancak karşılaşmanın Polonyalı hakemi Raczkowski, oyunu devam ettirdi.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı da devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Karşılaşmada dengeli bir mücadele olurken 20. dakikada yaşanan pozisyon Galatasaraylıları isyan ettirdi.
HAKEM "DEVAM" DEDİ
Galatasaray atağında Sacha Boey'un sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan döndü. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları bu pozisyonda topun ele çarpması gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu. Ama hakem oyunu devam ettirdi.
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