Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon - Haberler Spor
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Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

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Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 20. dakikasında Fransız ekibinin yarı sahasında yaşanan pozisyon ise büyük tartışma yarattı. Sacha Boey'in sağ kanattan yaptığı orta savunmadan döndü. Sarı-kırmızılı futbolcular pozisyonun ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Ancak karşılaşmanın Polonyalı hakemi Raczkowski, oyunu devam ettirdi.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı da devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Karşılaşmada dengeli bir mücadele olurken 20. dakikada yaşanan pozisyon Galatasaraylıları isyan ettirdi.

HAKEM "DEVAM" DEDİ

Galatasaray atağında Sacha Boey'un sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan döndü. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları bu pozisyonda topun ele çarpması gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon
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