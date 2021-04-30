Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak

Yıllardır hazine avcılarının 'Nazi altınları' hayali devam ederken, Polonya'da 10 ton altının gömülü olduğu iddia edilen sarayın altında kazı başlıyor. Harabe haldeki sarayın konumu, bir askerin günlüğü ve çizdiği haritanın gün yüzüne çıkması sayesinde keşfedildi.

Alman diktatör Hitler'in Nazi ordusu 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ederek II. Dünya Savaşı'nı başlatmıştı. İddiaya göre, söz konusu altınlar Polonya'nın güneyindeki Minkowskie kasabasında, işgal sırasında Naziler tarafından genelev olarak kullanılan sarayın altında bulunuyor. Milliyet'te yer alan habere göre, hazine avcıları, önümüzdeki hafta başlaması beklenen kazının sonunda, 48 kasa içinde toplam 10 ton altına ulaşmayı hedefliyor.

YENİ BİR DEVLET KURMA PLANI

Altınların, Nazi örgütü SS'nin lideri Heinrich Himmler'in talimatıyla, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, ileride yeni bir Nazi devleti kurma planıyla gömüldüğü ifade ediliyor. Sarayın altındaki kasalarda, ünlü 'Breslau altınları'nın da yer aldığı iddia ediliyor.

ASKERİN GÜNLÜĞÜ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolduğu öne sürülen altın, mücevher ve silah dolu Nazi treninde yer alan tüm değerli eşyaların da bu sarayın altında olduğu belirtiliyor. Zırhlı trenin, 1945'te Sovyet güçleri yaklaşırken, bugünkü Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor. Olay 'Nazi altın treni' ya da 'Breslau altınları' olarak anılıyor. Sarayın altındaki hazinede, yaklaşan Kızıl Ordu'ya mallarını kaptırmak istemeyen dönemin zengin Almanları tarafından SS askerlerine teslim edilen eşyaların da yer aldığı tahmin ediliyor. Harabe haldeki sarayın konumu, bir SS askerinin günlüğü ve çizdiği haritanın gün yüzüne çıkması sayesinde keşfedildi.