Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi:

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un seçimlerin 2028 mart veya nisanda olabileceğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Biz böyle bir işin içerisinde olmayız. Biz sandığı hemen istiyoruz, seçimi hemen istiyoruz. Bu milletin sizi sırtınızda bir dakika daha taşıma olanağı kalmamıştır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmasında 455 bin yatırımcının maddi varlığını kaybedip mağdur olduğunu, 120 milyar lirayı aşan ekonomik kayıp yaşandığını iddia etti.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'nin Türkiye'ye ilişkin hisse senedi piyasasındaki bazı endeks değişikliklerinin ikinci bir duyuruya kadar dondurulduğunu belirttiği açıklamasını hatırlatan Emir, "Bunu duyan yatırımcılar artık bundan sonra bu şartlar altında yabancı yatırım gelemeyeceği için büyük bir çöküş yaşıyor Borsa İstanbul. Ama Türkiye'yi yönetenler, bugüne kadar o vurguncularla el ele verenler, iç içe geçenler, görevini yapmayanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere bir karar vermek zorundalar. Bir aya yaklaştı, gerçekte hiçbir adım atmadılar." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasıyla ilgili ucu nereye dokunursa oraya gidilmesi ve gereğinin yapılması gerektiğini belirten Emir, tasfiye edilen bazı fonlardan 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 yatırımcı tarafından 401,2 milyar lirayı aşan para çıkışı gerçekleştiğini iddia ederek, bu kişilerin kim olduğunun açıklanmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Ekrem İmamoğlu'nun "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında yaptığı savunmaya değinen Emir, "Açıkça söylüyor, 'hesabına geçmiş bir kuruş bulabilirseniz siyaseti bırakacağım ve her türlü cezaya katlanacağım' diyor. Bir kuruş bulamadınız." dedi.

Yeni Partili Emir, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de görevine iade edilmesini istedi.

Milletin seçimlerin yapılmasını beklediğini savunan Emir, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un, "2028 seçimlerinin mart ya da nisanda olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda." ifadesine değindi.

Murat Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz böyle bir işin içerisinde olmayız. Biz sandığı hemen istiyoruz, seçimi hemen istiyoruz. Bu milletin sizi sırtınızda bir dakika daha taşıma olanağı kalmamıştır. Ama siz durup durup 'Tayyip Erdoğan bir daha aday olabilsin' diye seçimlere bir hafta iki hafta kala 'hadi erken seçim' kirli planını hazırladıysanız kimlerle yaptığınız da açıkça söyleyin. Bu plan varsa bu planın kimlerle yürürlüğe konacağı, kimlerle tasarlandığını bu milletin bilmesi lazım. Milletin kafasını bulandırmayın."

Bir gazetecinin "CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun disipline sevk edilen 50 kişiden 48'inin partiden kesin ihracına karar vermesini" değerlendirmesini istemesi üzerine Emir, "Şaşırmıyoruz, biliyoruz. Onlar zaten bunun için görevlendirildiler." dedi.

Emir, Yargıtay'ın CHP kurultay davasındaki "mutlak butlan" kararına ilişkin tedbir uygulamasını kaldırması ve "butlan" kararını yok sayması gerektiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA