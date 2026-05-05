Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Erivan'da görüştü

Türkiye ile Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri, Erivan Diyalog Forumu'nda bir araya gelerek, demiryolu rehabilitasyonu ve tarihi köprünün restorasyonu konularında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan Diyalog Forumu'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 5 Mayıs'ta 3'üncü Erivan Diyalog Forumu marjında görüştü. Taraflar, normalleşme sürecinin güncel seyri hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun yakın zamanda yaptığı toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Bu kapsamda, demiryolu hattının mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hem Türkiye hem de Ermenistan'ın ortak faydasına olacağının altının çizildiği belirtildi. Özel Temsilciler ayrıca, tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin protokolün imzalandığını kaydetmişler; söz konusu adımın ikili iş birliğini teşvik edeceği, kurumlar arasındaki iletişimi geliştireceği ve bölgesel turizme önemli ölçüde katkıda bulunacağı vurgulandı. - ANKARA

