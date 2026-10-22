Türeli, fon teklifindeki değişikliğin Sermaye Piyasası'na aykırı olduğunu söyledi

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nde önergeyle yapılan değişikliğe ilişkin, "Alacaklı statüsünde, talimatı vermiş ama bir biçimde talimatı gerçekleşmemiş olan alacaklı statüsündekileri, fon statüsüne getirmeniz Sermeya Piyasası'na aykırı." dedi.

Türeli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin sürdüğünü anımsattı.

AK Parti milletvekillerinin önergesiyle teklifin 3. maddesine ekleme yapıldığını anımsatan Türeli, söz konusu önergeyi eleştirdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 17 Eylül'de 131 fonu tasfiye ettiğini hatırlatan Türeli, 455 bin 758 tekil yatırımcıyı bu konunun ilgilendirdiğinin o dönem konuşulduğunu aktardı.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) 17 Eylül 2026 tarihi öncesi iletilen katılma payı iade talimatlarının yerine getirilemediğini anımsatan Türeli, fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat oluşumunun sağlanamaması nedeniyle takas işleminin gerçekleşmediğini ifade etti.

Bu talimatları verenlerin alacaklı statüsünde olduğunu vurgulayan Türeli, şunları kaydetti:

"Getirilen önerge ile alacaklı statüsünde olanlar, tasfiye kapsamına tabi tutuluyor. Burada da 200-250 bin kişiden bahsediliyor. İlk başta 455 bin kişiyi ilgilendirdiği söylenmişti. Bu, 200-250 bin kişi bu 455 bin kişinin içinde mi değil mi? Bunların fon paylarının toplam değeri ne? Büyük yatırımcı mı küçük yatırımcı mı bunları bilmiyoruz. Dün gece Genel Kurulda bir tartışma açtık ama ne yazık ki sorularımızın hiçbirine cevap alamadık. Ortada zaten büyük bir fon soygunu varken soygunun üzerine tekrar tekrar sorunlar ortaya konuluyor. Alacaklı statüsünde, talimatı vermiş ama bir biçimde talimatı gerçekleşmemiş olan alacaklı statüsündekileri, fon statüsüne getirmeniz Sermaye Piyasası'na aykırı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79. maddesi açık. Maddede 'Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri, merkezi takas kuruluşlarının üyelerinin faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dahil olmak üzere, geri alınamaz ve iptal edilemez' deniyor. Bu kapsamda buna baktığımızda madde 79'a aykırı. Bu anlamda yürürlükte olan bir kanunun bu maddesine aykırı düzenleme yapılması son derece yanlış olur. Diğer taraftan bu Anayasa'ya da aykırı."

Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması halinde davaların daha da artacağını söyledi. Türeli, "Belki 10 binlerce kişi gidecekti mahkemelere, şimdi yüzbinlerce kişi gidecek. Vatandaşıyla mahkemelik olan bir devlet anlayışı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortada büyük bir yolsuzluk var" diyen Türeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlar, burada yapması gereken gözetim ve denetimi yapmamışlar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha 4 Kasım 2025'te 'Bazı fonlarda, hisse senetlerinde manipülasyonların yapıldığını biliyoruz' diyor. Buradaki sorumluluk açık ve nettir. Normalde yapılması gereken Meclis'te bir araştırma komisoyunu kurulması. Hala biz bu fon soygununun nasıl gerçekleştiğini, bu konuyla sorumlu olan kurumların görevlerini neden yapmadıklarını bilimiyoruz."

Türeli, fon soruşturmaları kapsamında ilgili kurumların yöneticilerinin görevden alınmasını da istedi.

CHP'nin konuyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için ısrarlarını sürdürdüğünü belirten Türeli, komisyonun kurulmaması halinde kendilerinin bir komisyon kuracaklarını, konuyu bilen insanlarla, mağdurlarla bir araya geleceklerini dile getirdi.

Bir gazetecinin, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni Anayasa Mahkemesi'ne götürüp götürmeyeceklerine yönelik sorusu üzerine Türeli, "Anayasa Mahkemesi süreçlerine bakacağız. Diğer muhalefet partileriyle çalışmalarımızı yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA