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Ticaret Bakanı Bolat, Libya Başbakanı ile Ekonomik İlişkileri Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Libya Başbakanı ile Ekonomik İlişkileri Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını değerlendirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya ziyaretindeki temaslarımız kapsamında Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 500 yılı aşkın ortak bir tarihe ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya Devleti'nin Sayın Başbakanı ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ülkelerimizin potansiyelini yansıtacak ?ekilde geliştirilmesi, yeni alanlara taşınması için atabileceğimiz adımları değerlendirdik, görüşlerini dinledik. Önümüzdeki dönemde ortaklaşa gerçekle?tireceğimiz etkinlikler ve bir araya geleceğimiz platformlar vesilesiyle iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirme yönündeki irademizi teyit ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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