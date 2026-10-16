Ticaret Bakanı Bolat, AB'yi Made in Europe'da Türkiye'yi dışlamaması için uyardı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in Europe" planına Türkiye'nin de dahil edilmesi gerektiğini, aksi halde dışlanmanın iki tarafın ekonomisine de zarar vereceği uyarısında bulundu.

Bakan Bolat, Fransız haber ajansı AFP'ye röportaj verdi. Bolat, Avrupa Birliği'nin otomobil üreticileri de dahil olmak üzere kendi sanayilerini kayırma çabasının, Türkiye'nin "Made in Europe" planına dahil edilmediği takdirde Avrupa'nın ve Ankara'nın çıkarlarına zarar verme riski taşıdığı konusunda uyardı. Çarşamba günü Brüksel'de AB yetkililere bir araya gelerek Türkiye'nin planın dışında bırakılmaması gerektiğini savunan Bolat, " Türkiye, 'Made in Europe' konsepti çerçevesinde en başından itibaren eşit bir ortak olarak kabul edilmelidir" dedi. Bolat, "Avrupa'nın üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla ilgili çıkarları zarar görmemeli. Türkiye'nin çıkarları da zarar görmemeli" ifadelerini kullandı. Bolat, Türkiye ile AB arasındaki yıllık mal ticaretinin 205 milyar euro (230 milyon dolar) değerinde olduğunu, bunun 55 milyar euro'luk kısmının otomotiv ticaretinden oluştuğunu belirtti. Türkiye ile AB arasındaki güçlü ticari bağlara dikkat çeken Bolat, Avrupalı otomobil üreticilerinin Türkiye'deki köklü geçmişine işaret etti. Bakan Bolat, Türkiye'deki otomotiv üretiminin yaklaşık yüzde 75'inin Avrupalı şirketlere ait olduğunu ve Avrupa otomotiv üreticilerinin ülkede 1971'den bu yana otomobil ürettiğini söyledi. Bolat, "Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı otomotiv şirketleri ile Türkiye'ye otomobil ihraç eden Avrupalı otomotiv firmaları, Avrupa'da yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlıyor" dedi. Bolat, "Made in Europe" planının AB ile Türkiye arasındaki 30 yıllık gümrük birliğini ve taraflar arasındaki son derece güçlü ve yakın tedarik zinciri entegrasyonunu bozma tehdidi oluşturduğu oluşturduğu uyarısında bulundu. Bolat ayrıca Türkiye'nin bu yıl kamu alımlarına ilişkin yeni kurallar benimsediğini belirterek, "Bu sayede Avrupalı tedarikçiler ile Türk tedarikçiler, kamu ihalelerine eşit şartlarda katılabilecek ve katılmaya devam edebilecek" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

AB, Mart ayında otomotiv ve temiz enerji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kamu desteğinden yararlanabilmek için Avrupa'da üretilen ürünleri satın almalarını zorunlu kılmaya yönelik planlarını açıklamıştı. AB şu anda serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birlikleri veya kamu alımları anlaşmaları yoluyla AB'ye bağlı ülkeler de dahil olmak üzere bazı ortak ülkelerde üretilen ürünlerin dahil edilip edilmeyeceği konusunda tartışıyor.

Fransa, kamu kaynaklarının yeşil teknoloji gibi alanlarda AB'nin kendi endüstrilerine yönlendirilmesini istiyor, bu tutum Almanya ve diğer birçok AB üyesi ülkenin tutumuyla çelişiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı