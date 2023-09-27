Saadet Partisi, yerel seçimlerde Gelecek Partisi ile ittifak yapabilir

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, yerel seçimlere çeşitli yerlerde Gelecek Partisi ile birlikte girebileceklerini söyledi. Parti yetkilileri, seçim çalışmalarının sürdüğünü ve diğer siyasi partilerle de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, yerel seçimlere çeşitli yerlerde Gelecek Partisi ile birlikte girebileceklerini söyledi.

Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen "Millet-Vekili Buluşmaları" programında, TBMM tatile girmeden önce Meclis'te Gelecek Partisi ile grup kurduklarını anımsattı.

Grubun çalışmalara başladığını ifade eden Kaya, "Şimdi 10 Saadet Partili milletvekili, 10 Gelecek Partili milletvekili ile önümüzdeki 1 Ekim günü Meclis'in açılacağını biliyoruz. İlk üzerimize düşen görevin bütçe maratonunda milletin, emeklisinden gencine kadar bütün alanlarda problemlerini, sıkıntılarını dile getirerek bunların doğru bir şekilde ortaya çıkmasını temin etmeye çalışacağız." dedi.

Kaya, Saadet Partisinin yerel seçimlere iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Yerel seçim çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kaya, "Gelecek Partisi ile bir grubumuz var. Yerel seçimlere çeşitli yerlerde Gelecek Partisi ile birlikte girebiliriz. Kendi aramızda yapacağımız istişareler neticesinde 'şurada sizin adayınızı destekleyelim, burada bizim adayımızı destekleyin' şeklinde böyle bir birliktelik Gelecek Partisi ile olabilir. Diğer siyasi partilerle de dirsek temasımız devam edebilir." diye konuştu.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de partisinin milletvekillerinin program kapsamında tüm Türkiye'de ziyaretlerde bulunduğunu ve sorunları tespit ettiğini söyledi.