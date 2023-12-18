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Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Yerli Malı Haftası'nda açıklama yaptı

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Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, 'Yerli malı' haftasında dolayısıyla yaptığı açıklamada; 'Ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımın kolay olmasını istiyoruz' dedi.

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, 'Yerli malı' haftasında dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımın kolay olmasını istiyoruz" dedi.

Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, "Yerli Malı Haftası, tutumlu ve bilinçli bir tüketici olmanın öneminin anlatıldığı ve yurt genelinde tüm okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan özel bir haftadır. Yerli malı; 'ülkede yetiştirilen, üretilen her türlü mal' anlamına gelmektedir ve Yerli Malı Haftası ile de yerli üretim ve tüketim desteklenerek teşvik edilmektedir. Cumhuriyet kurulduktan sonra iktisat kongreleri yapıldı. Ülkenin dört bir yanından sanayiciler, büyük çiftçiler toplantıya katıldı. Toplumsal üretimde yerli malı kullanılmasına karar verildi. İthalatın azaltılması, mümkün olduğunca yerli üretimin kullanılması teşvik edildi. Milli Görüş Lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ın atmış olduğu adımlar, başlattığı çalışmalar, açtığı fabrikalar ve milli gelir itibariyle de ilk 15 ülke arasına girmek için 8-10 ülkeyi geçmek için sunmuş olduğu hedeerle yeryüzünde önemli maddeler üretiminde ilk 10 ülke arasına girileceğini, bunun da büyük bir hamle olacağını yaparak göstermişti. Bu hamleler işsizlikten kurtulmanın reçetesi olarak görülüyordu. ve tabi ki dış ticaret açığını kapatmanın da reçetesiydi. Bu hamleler ağır sanayiye sahip olarak güçlü Türkiye'yi kurmanın, fabrikalarını kendisi kuran güçlü ve müreeh Türkiye'nin reçetesiydi ve bu bir ağır sanayi hamlesiydi. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi olmuştu" dedi.

Rakamların öneminden bahseden başkan Kara; "Günümüze geldiğimizde ülkemizdeki tarım alanları son 10 yılda yüzde 5; son 19 yılda ise yüzde 12 geriledi. Resmi verilere göre 2001 yılında kayıtlı tarım alanları 26 milyon 350 bin hektar iken 2010 yılında bu miktar 24 milyon 395 bin hektara, 2020 yılında ise Türkiye'de tarım alanı 23 milyon 136 bin hektara düştü. Çiftçi sayısı 2021 yılı sonu itibariyle 512 bine kadar geriledi, son 5 yılda yaklaşık yüzde 29, son 10 yılda ise yüzde 55 civarında azaldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verileri, çiftçi sayısının son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 2022 Ocak ayı itibarıyla çiftçi sayısında yüzde 13,2 (75 bin) azalış görüldüğünü göstermektedir. TEPAV araştırmasındaki söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısının 493 bine gerilediği belirtilmiştir. Son dönemde yaşadığımız tecrübeler üretime dayanmayan bir ekonominin kırılgan olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Saadet Partisi olarak diyoruz ki; ülkemizin üretim kapasitesini ve katma değeri artıracak yapısal reformların hız kazanması gerekmektedir. İvedilikle geniş ve planlı bir sanayileşme hamlesi başlatarak milyonlarca işsizimize istihdam sağlarken, üretime dayalı bir ekonomi inşa edilmelidir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatma Kara Yerli Malı Türkiye Kayseri Haberler

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