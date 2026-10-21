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Rize Milletvekili Ocaklı, 2027 bütçesinde eğitimin ağırlığını göremediklerini söyledi

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Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te 2027 bütçesini değerlendirerek eğitime ayrılan payın azaldığını söyledi. Ocaklı, bütçede okulların ihtiyaçları, öğretmen açıkları, öğrencilerin beslenme ve barınma sorunları ile eğitimin göreceli ağırlığının görülemediğini belirtti.

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 2027 yılı bütçesine ilişkin, "Bütçede okullardaki ihtiyaçları, öğretmen açıklarını, öğrencilerin beslenme ve barınmaya ilişkin sorunlarını, eğitimin göreceli ağırlığını göremiyoruz." dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

İktidarın, enflasyonun düşeceğini vadettiğini ancak hiçbir şeyin değişmediğini, vatandaşın hala pazarda, kirada, faturada ağır bir geçim sıkıntısıyla yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Ocaklı, "Ücretli çalışan, emekli ve dar gelirli refahı ne zaman hissecek?" sorusunu yöneltti.

Bütçeden faize ayrılan payları yıllara göre sıralayan Ocaklı, "Faiz ödeneği bu kadar büyükken eğitim, sağlık, tarım ve sosyal destekler bütçenin neresinde? Bu tercihin yükünü hangi kesimler çekiyor?" ifadesini kullandı.

Bütçede eğitime ayrılan ödeneğin payının da azaldığına işaret eden Ocaklı, bu payın önemli bir bölümünün personel giderlerini karşıladığını söyledi. Ocaklı, "Bütçede okullardaki ihtiyaçları, öğretmen açıklarını, öğrencilerin beslenme ve barınmaya ilişkin sorunlarını, eğitimin göreceli ağırlığını göremiyoruz." diye konuştu.

Yeni Partili Ocaklı, halkın kaynaklarının halka değil, fonlara ve sermayeye aktarıldığı bir bütçeyi görüştüklerini ileri sürdü.

Kaynak: AA
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