Özgür Özel, 2027 bütçesinden 87 milyona asla refah çıkmayacağını söyledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bu bütçeden 87 milyona asla refah çıkmaz." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Yeni Partinin Yozgat, Kırıkkale ve Ankara'da ön seçimle gerçekleştirilen il başkanlığı seçimlerine katıldığını ifade ederek, ön seçimlere ilişkin bilgi verdi.

İl başkanlarını, genel başkanın değil doğrudan üyelerin belirlediği bir sistemi getirdiklerini anlatan Özel, "Biz bugünden itibaren tüm illerde, tüm üyeleriyle bu işi başarmış bir parti olarak kendi içimizdeki demokraside çok öz güvenli, çok güçlü bir adımı hep birlikte attık. İktidar olduğumuzda Siyasi Partiler Kanunu'na bunu getirerek, tüm partilerin, üyeleri ile hakim denetiminde il, ilçe ve genel başkan seçimini hayata geçirmeyi de şimdiden müjdeliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, iktidarı eleştirerek, meselenin açığa çıkmasının üzerinden 34 gün geçmesine rağmen sorumlular hakkında gerekenin yapılmadığını, 6 kez toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun sorunu çözmediğini savundu.

"Fon krizinin her gün daha da derinleştiğini" iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suistimal, kötü yönetim, kötü niyet biraz daha ispatlanıyor. Milyonlarca mağdura her gün yeni mağdurlar ekleniyor. Bu iş ilk çıktığında '20 milyar dolarlık önemli bir sorun' diye ifade ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda 90 milyar dolara çıktı. Son yapılan hesaplamalarla, tarafsız, konunun uzmanları 110 milyar dolardan bahsediyorlar. Bir kez daha hatırlatalım, 6 Şubat 2023 depremi, asrın felaketi, 11 ili yerle bir etti, maliyeti 100 milyar dolar. Fon vurgununun maliyeti oldu şimdi 110 milyar dolar. Asrın felaketinden daha yıkıcı, daha yakıcı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak gerekir."

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün görevden alındığını hatırlatan Özel, "SPK Başkanı 6 kez fon vurgunu toplantısına girdi. Ne yapıyor? Mikropla birlikte mikrobiyoloji toplantısına gidiyor. Hastalığı nasıl yeneceğiz? Mikropla birlikte enfeksiyon hastalıkları çalışıyorlar. Mikroplardan nasıl vücudu temizleyebiliriz?" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin sorunu çözmekten uzak olduğunu öne süren Özel, konuya ilişkin Yeni Parti olarak hazırladıkları kanun teklifinin değerlendirilmediğini söyledi. Özel, "Bizim kanun teklifi çalandan alan, mağdura veren, bunların kanun teklifi çalana kılıf uyduran, peşini bırakan ve kendince icat çıkaran bir şey." ifadesini kullandı.

Özel, ekonomide güvensizlik yaşandığı için borsanın 6 yıl önceki duruma gerilediğini ileri sürerek, borsanın toparlanması için en az satıcı kadar alıcı olması ve güvenin sağlanması gerektiğini belirtti.

"Maalesef 2027 yılı çok daha kötü olacak"

TBMM'ye sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin üzerinde titiz bir çalışma yaptıklarını anlatan Özel, hem Meclis'te hem de sokakta 2027 yılı bütçesini konuşup, tartışacaklarını söyledi.

Özel, kendileri için 2027 yılı bütçesinin farklı bir anlamı olduğunu belirterek, "Yeni Partinin muhalefette olduğu tek bütçeyi yapıyoruz." dedi.

Bütçe teklifine ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, gelecek yıl bütçe açığının 3,9 trilyon liraya yükseleceğini ve geçen yıla göre bütçe açığının yüzde 42 artacağını iddia etti.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Vergiler geçen yıla göre yüzde 36 artıyor. Böyle planlamış. Peki, enflasyon hedefi ne? Yüzde 21. Zammı, hedeflenen enflasyona göre verecek. Yani normalde bir yüzde 21 geliri artacakken insanların, bir mala yüzde 36 zam yapsan 'yüzde 15 fırsatçılık var, enflasyon senin yüzünden çıkıyor' derler. Kağıt üzerinde kendi belirledikleri rakamında vergi 36 artacak, enflasyon 21 öngörülüyor. Ona göre zam verecekler. Kime? Devlet memuruna, emekliye ve kendi maaş verdikleri herkese, devlet işçilerine. Ayrıca hep eleştirdiğimiz, hep anlattığımız şekilde değişen hiçbir şey yok. 100 liralık verginin 60 lirasını KDV ve ÖTV'den yani dolaylı vergilerden topluyorlar. Bu ne demek? Dünyanın en adaletsiz vergisi demek."

Özel, 2027 yılı bütçesinde her 100 liralık verginin 20 lirasının faize gideceğini dile getirerek, "Bu bütçeden 87 milyona asla refah çıkmaz. AK Parti'nin kara düzenini sürdürmek için yapılan bir devam bütçesidir bu. 2026 yılı kötüydü. Maalesef 2027 yılı çok daha kötü olacak. Bu iktidar gitmeden her günümüz bir öncekinden daha kötü olacak." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA