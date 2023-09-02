Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Denizli'ye Ziyarette Bulundu

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile bir araya geldi. İki ülke arasında dostluk, kültürel ve ticari iş birliği konuları ele alındı.

Denizli'ye bir takım ziyaretlerde bulunan Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile bir araya geldi.

Denizli'ye davet üzerine ziyarette gelen Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile buluştu. Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberindeki heyet ile toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda; iki ülke arasında dostluğu pekiştirme, kültürel ve ticari iş birliğini geliştirme ve Kosova'da yatırım fırsatları konuları değerlendirildi. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, Denizli'nin tarihi, turistik, tarımsal ve ekonomik potansiyelleri hakkında bilgiler vererek, iş birliği içerisinde ilişkilerimizi geliştirecek başarılı projelerin üretileceğini belirtti. - DENİZLİ