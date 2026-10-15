İYİ Partili Erhan Usta, fon soruşturmasında bazı kişilerin korunduğunu iddia etti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine katılan kurum temsilcilerini eleştirdi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

"Bazı kişilerin soruşturmadan korunduğunu ve insanları mağdur etmeleri için açık kapı bırakıldığını" iddia eden Usta, Komisyonda kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde yer alan kurumların temsilcilerini eleştirdi.

Kurum temsilcilerinde "bilgi eksikliği" olduğunu öne süren Usta, "Herkes birbirini suçladı. Bakarsanız hiçbir kurumun suçu yok. Ortada bu kadar büyük bir soygun var." sözlerini sarf etti.

İnsanların fonlara rağbet etmesinin temel nedeninin "yüksek enflasyon" olduğunu belirten Usta, bazı ihracatçı ve üretici firmaların ödeme yapmadan önce birkaç günlüğüne nakit paralarını tasfiye edilen fonlara yatırdığını, bu şirketlerin de mağdur olduğunu ve suçlanmamaları gerektiğini söyledi.

Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında sordukları sorulara kurum yetkililerinin cevap vermediğini ileri süren Usta, "Türkiye'de maalesef Meclis'in bir saygınlığı kalmadığı için bürokrat da çok rahat bir şekilde elinde olan rakamı vermedi." görüşünü savundu.

Kaynak: AA