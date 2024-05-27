Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hakkari'ye ziyaret gerçekleştirdi

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari ve ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirmek üzere Yüksekova ilçesine geldi.

Hakkari, ilçe ve beldelerinde birtakım incelemelerde bulunmak üzere uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Uçarmak, daha sonra kara yoluyla İran sınırında bulunan Esendere Beldesi'ne gitti. - HAKKARİ