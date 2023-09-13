Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Murat Dağı'ndaki altın madeniyle ilgili vatandaşları rahatlattı

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, vatandaşların Murat Dağı ile ilgili müsterih olmalarını istedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz'dan oluşan Kütahya AK Parti heyeti Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Murat Dağında açılması planlanan altın madeni ve riskleri konusunda istişarede bulunuldu.

Ziyarette Murat Dağı ile ilgili tereddütleri, riskleri Genel Müdür Tatar'a ilettiklerini belirten Başkan Akçadurak, " Vatandaşlarımızın altın madeni ile ilgili herhangi bir endişesi olmasın. Bu konuda tüm itirazlar yapılmış olup, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz ve İlçe Başkanımız ile birlikte konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.Murat Dağında Karaağaç Köyü Mevkii'nde yapılması planlanan Yıldız Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artırımı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ÇED Raporu ile ilgili Gediz Belediyemiz olumsuz görüşümüzü ilettik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA