FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı
FETÖ'ye üye olma ve öğrenci yapılanmasında görev aldığı için aranan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde öğrenci yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ'ye üye olma ve sözde öğrenci yapılanmasında görev aldığı için 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan A.C., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika