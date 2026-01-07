Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili olarak, bu konunun Meclis'te düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde." dedi.

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını anımsattı.

Yılmaz, çalışmanın Meclis'te düzenlenme gerektiren bir konu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda her zaman birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan, aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Halep'te bazı mahalleler askeri bölge ilan edildi

Suriye ordusu, SDG ile çatışıyor! 2 bölge kuşatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın

Uzak ülkeden cesur bir ses yükseldi: Maduro ve eşini serbest bırakın
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu