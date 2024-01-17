Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emekliye yapılacak ek zam oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,6 oranında zammı hak eden emeklilere yüzde 5 ek zam verildi. Böylece emekli zammı yüzde 42.6'ya, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Beklentilerin altında kalan zam oranına tepki gösteren isimlerde biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

"EMEKLİMİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir" dedi.

NECMETTİN ERBAKAN DÖNEMİNİ HATIRLATTILAR

Açıklamasının devamında hükümeti "Önce millet" anlayışıyla hareket etmeye çağırdıklarını ifade eden Erbakan, "Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur. Yeniden Refah Partisi olarak Hükümet'e Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' sözünü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'ın 54. Hükümet döneminde emeklimize verdiği yüzde 300'lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha 'önce millet' anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.