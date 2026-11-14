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Elazığ Ticaret Borsası'nda Dumandağ ile Arslan'ın yarıştığı seçim başladı

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Elazığ Ticaret Borsası'nda Mehmet Ali Dumandağ ile Şenol Arslan'ın yarıştığı seçim başladı. Oy verme işleminin ardından sandıklar kapanacak ve yeni meclis ile yönetim kurulu üyeleri belirlenecek.

Elazığ Ticaret Borsası'nda mevcut başkan Mehmet Ali Dumandağ ile başkan adayı Şenol Arslan'ın yarıştığı seçimler başladı. Her iki aday da demokratik sürecin Elazığ ve borsa camiası için hayırlı olmasını diledi.

Elazığ Ticaret Borsası'nda üyeler yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti. Mevcut Başkan Mehmet Ali Dumandağ ile Başkan Adayı Şenol Arslan'ın yarıştığı seçimlerde, her iki aday da demokratik sürecin kent ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi. Elazığ Ticaret Borsası organ seçimleri, borsa merkez binasında kurulan sandıklarda oy verme işleminin başlamasıyla start aldı. Seçim günü oy kullanma alanlarında bir araya gelen her iki başkan adayı da üyelere katılım çağrısında bulunarak ortak bir sağduyu mesajı verdi. Sürecin huzur ve kardeşlik içerisinde tamamlanmasını temenni eden adaylar, sandıktan çıkacak sonucun Elazığ Ticaret Borsası'na, üreticilere, tüccarlara ve kentin ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Gün boyu devam edecek oy verme işleminin ardından sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım sürecine geçilecek ve borsanın yeni dönem meclis ile yönetim kurulu üyeleri belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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