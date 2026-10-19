DEM Partili Koçyiğit, 2027 bütçesinin yoksulu ve işçiyi gözetmediğini söyledi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 2027 yılı bütçesine ilişkin, "Yoksulu ve işçiyi gözetmeyen bütçeyle karşı karşıyayız. Bir türlü bütçe açığını kapatamıyoruz çünkü bir tarafta havuzun altı delik." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini dile getiren Koçyiğit, İstanbul'da benzer sel olaylarının geçmişte yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını savundu.

Koçyiğit, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'de görüşülmeye başlanacağını hatırlatarak, "Yoksulu ve işçiyi gözetmeyen bütçeyle karşı karşıyayız. Bir türlü bütçe açığını kapatamıyoruz çünkü bir tarafta havuzun altı delik. Bütçe açığının nedenine baktığımızda faiz giderlerini görüyoruz. Bu vergi sistemiyle, bu bütçe anlayışıyla toplumu daha fazla yoksullaştırmaktan başka bir yere ulaşılamayacağı açık ve net." değerlendirmesinde bulundu.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini ifade eden Koçyiğit, Özel Tüketim Vergisinin ( Ötv ) ve KDV'nin yüksek olduğunu söyledi. Koçyiğit, vatandaşların gelir vergisiyle ezildiğini, ÖTV ve KDV ile de baskı altında olduğunu öne sürdü.

Bütçede sosyal hizmetlere yönelik payın arttığını anlatan Koçyiğit, bunun seçim yatırımı olduğunu iddia ederek, "İktidar yoksullukla mücadele etmiyor, yoksulluğu yönetiyor. Yoksulu bağımlı kılıyor. İktidar, gerçek anlamda bu ülkede yoksulluğu bitirmek için hiçbir yatırıma, projeye kulak vermiyor. Sürdürülebilir yoksulluk politikasını sürdüren iktidarla karşıyayız." sözlerini sarf etti.

Fon soruşturmalarını takip edeceklerini bildiren Koçyiğit, bu konuda TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını istediklerini, mağdurların haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA