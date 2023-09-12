Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye yaptığı ziyarette Türkiye ve KKTC'nin kardeşlik ilişkisini vurgulayarak, birlikte yükselecekleri ve güçlü bir gelecek inşa edecekleri bir döneme girildiğini belirtti. Yılmaz ayrıca tarımın önemine değinerek, KKTC'nin tarımsal verimliliğini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yüzyıl, aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı. Hem ekonomide, hem demokraside, hem uluslararası ilişkilerde, her bakımdan, teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile diğer yetkililer karşıladı. Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle her türlü darbeyi kınadıklarını belirterek, hangi şekil altında olursa olsun, askeri darbelerin, müdahalelerin ülkeleri geri götürdüğünü, demokrasiye, kalkınmaya büyük zararlar verdiğini söyledi.

'AMACIMIZ, KKTC'NİN TARIMSAL VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK'

KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceğini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da önemli bir toplantısının olacağını belirten Yılmaz, "Türk dünyasıyla Kıbrıs Türkü'nün irtibatını, ilişkisini, etkileşimini arttırmak bizim çok değer verdiğimiz bir husus. Dolayısıyla bu tür toplantıların buna vesile olmasını temenni ediyorum. Birazdan orada daha geniş değerlendirmeler yapacağız. Ayrıca tarımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle iklim değişikliği, yaşanan savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, covid gibi hastalıklar, bütün bunlar son yıllarda gıda ve tarım konusunun ne kadar stratejik olduğunu ortaya koydu. Öyle anlar olur ki paranız olsa bile ihtiyacınızı karşılayamayabilirsiniz. Dolayısıyla tarımda belli bir yeterlilik seviyesine ulaşmak çok çok kıymetli ve stratejik. Bu anlamda ana vatandan gelen su, sadece içme suyu açısından değil, sulama bakımından da çok önemli. Yarın Sayın Başbakan'la birlikte sulama master planı çalışmalarıyla ilgili de bir kritik toplantımız olacak. Tarım Bakanımızın da katılımıyla önemli bir çalışma yapacağız. Buradaki amacımız, KKTC'nin tarımsal verimliliğini, üretimini artırmak; bir taraftan çiftçinin, halkın gelirini arttırırken daha uygun koşullarda halkın beslenmesini, gıdaya erişimini sağlarken, diğer taraftan da KKTC'nin gıda yeterliliğini, tarımdaki yeterliliğini daha üst seviyelere çıkarmak. Bu konuda da önemli çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.

'KADERİMİZ BİR, TARİHİMİZ BİR'

Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile daha önce önemli bir projeyle ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "O da kablo, çift hatlı kablo. Hem Türkiye'den KKTC'ye, hem KKTC'den Türkiye'ye enerji transfer edebilecek ve gerçekten enerji arz güvenliği anlamında çok ciddi katkısı olacak. Daha kaliteli, maliyet açısından daha uygun bir enerjiyi, her iki ülke için de sağlamada katkısı olacak çok dev bir eserin yine çalışmalarına başlamış durumdayız. Önce fizibiliteler, çeşitli teknik altyapı çalışmaları yapılacak. Ardından da inşallah yapımına geçildiğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'KADERİMİZ BİR, TARİHİMİZ BİR'

Bütün bu projelerin KKTC ve Türkiye'nin kardeşliği, dostluğu, yakınlığının birer nişanesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bizim ayrımız gayrımız yok gerçekten. Kaderimiz bir, tarihimiz bir. Bizim ilişkimiz, hesaba, kitaba dayalı bir ilişki değil, hasbi bir ilişki. Gönül bağıyla oluşmuş bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişkiyi hiç kimsenin sarsmaya gücü yetmez. Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz; Türkiye Yüzyılı'na girdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. İkinci yüzyıla adım atıyoruz. Önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı. Birlikte yükseleceğimiz, hem ekonomide, hem demokraside, hem uluslararası ilişkilerde, her bakımdan, teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem. İnşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.