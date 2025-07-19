Erdoğan, Gençlerle Sigaraya Karşı Mücadele Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla bir araya geldiği programda ilk kez karşılaştığı Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'a, "Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençler ve sporcuların sigarayla mücadeleye ilişkin önerilerini dinledi.

Erdoğan, katılımcılardan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un kendisini tanıttığı sırada, esprili şekilde "Nee.. Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum." ifadesini kullandı.

Avusturya kampından bu sabah geldiğini belirten Sanuç, sporun gençler üzerinde olumlu etkileri olduğuna inandığını belirterek, "Tütün ve tütün ürünlerinin sporun, sporcuların olduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını ve dumansız alanlara dönüştürülmesini destekliyorum. Bu sayede genç nesillerin çok daha sağlıklı ortamlarda yetişeceğine ve sporun gücünün artacağına inanıyorum." dedi.

Sanuç, sigaranın tribünlerden uzaklaştırılmasının, futbolculara çakmak atılmasının da önüne geçeceğini kaydetti.

Milli binici 14 yaşındaki Zeynep Aba, binicilikte kötü alışkanlıklara yer olmadığını ifade ederek, "Binicilik, tarihimizde yalnızca bir spor değil aynı zamanda bir töredir. Töremizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün gençlerin tütün endüstrisinden daha zararlı olan 'duman değil buhar' yalanlarıyla hedef alındığını görüyoruz ama biz aslında gerçeği biliyoruz. Elektronik sigaralar yeni bir bağımlılık sebebidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Elektrikli olan daha tehlikeli değil mi?" sorusu üzerine Aba, "Evet, genç sporcular genelde elektronik sigara kullanıyor. Siz bu ülkenin gençlerine inandınız, biz de sizin öncülüğünüzde bu yalanlara geçit vermeyeceğiz." dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aba'yı genç yaşındaki derecelerinden dolayı tebrik etti.

"Temiz nefes herkesin hakkıdır"

Milli yüzücü Beliz Çakar, nefesin yüzücüler için önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Suyun içinde nefesimi tutabiliyorum ama suyun dışında sigara dumanı yüzünden nefes almak pek mümkün olmuyor. Biz sporcular sigaradan uzak duruyoruz ama kamuya açık alanlarda sigara dumanı yine de bizlere ulaşıyor. Bu nedenle dumansız hava sahası uygulamasının daha güçlü denetlenmesi ve halka açık tüm alanlarda kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Siz bu ülkeye dumansız hava sahasını kazandırdınız, şimdi denetimlerin artırılması ve kamuoyunun bu konuda yeniden bilgilendirilmesi için bir seferberlik başlatılmasını istiyoruz. Temiz nefes herkesin hakkıdır."

Artistik jimnastikçi Ferhat Arıcan, sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücünü sadece sahada değil hayatın her alanında yaygınlaştırmak için büyük bir sorumluluk içinde olduklarını söyledi.

Sporla büyüyen gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu dile getiren Arıcan, "2024 verilerine göre 15 yaşından büyük 3 kişiden biri sigara kullanıyor, bu gerçekten ciddi ve endişe verici bir durum. Gençlerin tütün, sigara kullanmamaları için biraz daha yeni adımlar atmalıyız diye düşünüyorum. Bu anlamda birçok ülke sigara satışına 21 yaş sınırı koydu. Türkiye'ye de bu 21 yaşı getirmenin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım siz de bu konuda dünyada örnek oldunuz, her zaman tütüne karşı oldunuz. Şimdi bu mücadeleyi 21 yaş düzenlemesiyle hep birlikte daha da büyütelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tüm sigara çeşitlerinin satışına son verilmesini rica ediyoruz"

Modern pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Türkiye'yi 5 farklı disiplinde temsil ettiğinin altını çizerek, bu sporların ortak noktasının sağlıklı bir beden ve temiz bir nefes olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine, yaptığı sporları detaylı olarak aktaran ve yaptığı son dereceleri bildiren Mihrioğlu, sözlerinin devamında "Endüstrinin kadınlara yönelik ürettiği zarif görüntülü sigaralar özgürlüğün değil bağımlılığın simgesi. İnce sigaralar başta olmak üzere farklılaştırılmış tüm sigara çeşitlerinin satışına son verilmesini rica ediyoruz." dedi.

Milli atlet Mizgin Ay, küçükken sigara dumanı altında büyüdüğünü, bu nedenle akciğer kapasitesi düştüğü için bir kez antrenman sırasında bayıldığını, antrenörünün uyarısı üzerine yanında ailesinin bir daha sigara içmediğini ve derecelerinin geliştiğini ifade etti.

Sonraki süreçte Türkiye rekorları kırmaya başladığının altını çizen Ay, "Ailelere ve çevredekilere şunu söylemek istiyorum; Keşke yanımızda sigara içmeseniz ve bizim geleceğimizi karartmasanız." diye konuştu.

Kalkınma uzmanı Gökhan Dinç, sağlık konusunun Türkiye'nin önünde büyük bir kalkınma engeli oluşturduğunu bildirerek, tütün endüstrisinin sağlık sistemine yüklediği rakamlardan bahsetti.

Tütün endüstrisinin Türkiye'ye yılda yaklaşık 1 trilyon lira civarında zarar verdiğine dikkati çeken Dinç, "Sizlerin vizyonu ve kararlılığı sayesinde tütün endüstrisine karşı çok büyük adımlar atma şansı yakaladık ve bunu devam ettiriyoruz." dedi.

Programda söz alan milli sporcu Meryem Elif İyin de şunları söyledi:

"Bir tekvando sporcusu olarak mücadeleyi ringde öğrendim. Fakat şimdi ringin dışında başka bir mücadeledeyiz; Gençliği nikotinden koruma mücadelesi. Tütün endüstrisi kadınları ve özellikle genç kızları slim ve ince sigaralarla hedef alıyorlar. Özellikle elektronik sigaralarla zararsız imajı yaratıp bağımlılığı pazarlıyorlar. Ne yazık ki her geçen gün kadınlar ve genç kızlarda sigara içme oranı artıyor. Sizler tütün yasalarında öncülük ettiniz. Şimdi kadınları bu taktiklerden korumak için slim ve ince sigaraların yasaklanması, Türkiye'de standart paket uygulamasına geçilmesi için atacağınız adımları dört gözle bekliyoruz. Kadınlar nikotinle değil özgürlükle anılmalıdır."

"Okul çevreleri ve parkların tamamen dumansız alanlar olmalı"

İlköğretim matematik öğretmenliği son sınıf öğrencisi Gökçe Amcaoğlu, çocukların sağlıklı bir çevrede büyümesini önemsediklerini ancak ne yazık ki okul çevrelerinde, oyun alanlarında ve parklarda sigara içildiğine tanık olduklarını anlattı.

Bunun, çocukların pasif içici olmasının yanı sıra onların gözünde sigaranın normalleşmesine sebep olduğunu bildiren Amcaoğlu, "Kapalı alanlarda uygulanan sigara yasağının, çocukların bulunduğu açık alanlarda da geçerli olmasını istiyoruz. Özellikle okul çevreleri ve parkların tamamen dumansız alanlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda atılacak her adımı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Yeşilay üyesi Handan Zehra ise sağlıkçı gençler olarak sigaranın toplum sağlığı açısından bir mesele olduğunu çok iyi bildiklerini belirterek, "Etrafta çok sayıda genç, ortam ve arkadaş için sigaraya başlamakta ve sonrasında bu bağımlılıklarını çok zor terk edebilmektedirler. Kimse yalnız bırakılmamalı, kimse bağımlılıklarıyla baş başa kalmamalı. Yeşilay olarak bu döngüyü kırmaya gayret ediyoruz, Tütünsüz Türkiye hedefinizde de yanınızdayız." şeklinde konuştu.

Program, tütün endüstrisinin iç yüzünü deşifre eden klibin izlenmesiyle sona erdi.

(Bitti)