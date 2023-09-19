İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'ta İtalya Başbakanı Meloni'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, görüşmenin pek çok alanda güçlü işbirliklerine sahip olan Türkiye-İtalya ilişkileri için hayırlara vesile olmasını diledi.