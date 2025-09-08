CHP, Parti Programını Yenileme Çalışmalarını Tamamlıyor

CHP, 4- 9 Eylül kuruluş haftası kapsamında parti genel merkezinde düzenlenen Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'nın sonuç bildirisini paylaştı.

Bildiride, 6-9 Eylül 2024'te düzenlenen 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayında alınan karar gereğince, program değişikliği çalışmalarının ardından program yazımında son aşamaya gelindiği belirtildi.

Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'nda, parti programının çağın gereklilikleri çerçevesinde yenilenmesi kapsamında 4 ana başlıkta yaklaşım belgelerinin içeriklerinin değerlendirildiği aktarılan bildiride, hazırlanan yaklaşım belgelerinin ilkinin devlet, yönetim ve demokrasi konularında olduğu, siyasal rejim tasarımı olarak parlamenter demokrasinin esas alınacağı ifade edildi.

Bildiride, hak ve özgürlükler alanında evrensel standartların temel alınacağı, demokrasi ve hukuk devleti standartlarının kurumsallaştırılmasının sağlanacağı ve demokrasinin daha güçlü işleyebilmesi için yerel yönetimler güçlendirilirken, kamusal hizmetlerin halka en yakın yerel birimler tarafından yerine getirilmesi ilkesinin temel alındığı kaydedildi.

Kalkınma ve ekonomi alanında hazırlanan ikinci yaklaşım belgesinde, CHP'nin, sosyal demokrat ilkelerini temel alan kalkınma anlayışı ve sosyal adalet temelinde bir program sunduğu belirtilen bildiride, programın hayat pahalılığını ortadan kaldıran bütüncül bir kapsayıcı kalkınmacı anlayışa, finansal istikrar politikalarıyla temel hak alanlarında kamucu bir yaklaşımın eş güdümüne dayandığı vurgulandı.

Bildiride, sosyal devlet alanındaki yaklaşım belgesiyle ilgili ise partinin, sosyal devlet yaklaşımının, toplumsal yapının adalet ve eşitlik ilkeleri temelinde yeniden yapılandırılması hedefine odaklandığına işaret edildi.

"Türkiye'yi AB'ye taşıyacak adımlar hayata geçirilecek"

Temel vatandaşlık geliriyle bütün vatandaşların bir gelir güvencesine sahip olması ilkesi gündeme getirilen bildiride, çalışan ve emekli yoksulluğunu ortadan kaldıracak bir gelir ve sosyal güvenlik politikasının bu belgede ele alındığı aktarıldı.

Bildiride, dış politika, güvenlik ve dirençlilik alanlarıyla ilgili yaklaşım belgesi doğrultusunda, CHP'nin dış politika yaklaşımının demokrasi, refah ve güvenlik odaklı olduğu, Türkiye'yi Avrupa Birliği tam üyeliğine hızlı şekilde taşıyacak adımların vakit kaybetmeksizin hayata geçirileceği ifade edildi.

Bildiride ayrıca parti programı güncelleme çalışmaları kapsamında hazırlanan yaklaşım belgeleri ve ilgili alanlarda ortaya konulan vizyon ve politika önerilerinin, başlangıç ve sonuç bölümleriyle 39. Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacağı kaydedildi.