CHP'li Öztunç: Ortaklık yaptığımız isimler CHP'yi dizayn etmeye çalışıyor (2)

CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL OLDU

CHP Ankara İl Olağan Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede, Ümit Erkol ve Sercan Çığgın yarıştı. Blok liste ile yapılan seçimlerde Erkol 340 oy alarak İl Başkanı seçilirken rakibi Çığgın ise 241 oy aldı.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA,