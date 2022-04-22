Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına tepki iddiasıyla faturasını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili, "İşte şimdi çıkmış evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor. Yalanla şov yapıyor. Değerli kardeşlerim, çıkıyor diyor ki; 'Bu ülkede 4 milyon hanenin elektriği kesik'. Külliyen yalan" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, helikopterle Karaman'a geldi. Valilik ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Varank, Aktekke Camisi'nde cuma namazını kıldı. Bakan Varank daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Varank, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına tepki için faturasını ödemeyince evinin elektriklerinin kesilmesiyle ilgili şunları söyledi:

Siyasetin sahada yapılacağını belirten Varank, "Siyaset sahada yapılır. İcraatla yapılır. Projelerle yapılır. Bunun gibi 37 projenin açılmasıyla yapılır. Önümüzdeki dönemde destekleyeceğiniz projelerin imzasını atmakla yapılır. Yalan söyleyerek belki saf, temiz vatandaşlarımızı kandırabilirsiniz, ama siyasette yol alamazsınız. İşte bugün bir tartışma var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki, '4 milyon abonenin Türkiye'de elektriği kesik.' Şimdi Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı. Tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerde. Yalanla siyaset olmaz değerli kardeşlerim. Biz bu ülke için, bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehre hizmetlerimizi kazandırmak için devam edeceğiz." dedi.

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