Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelerek siyasi, ekonomik ve savunma sanayi konularını değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı. - KUALA LUMPUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika