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Türkiye ve Mısır Arasında 15 Milyar Dolar Ticaret Hedefi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Mısır arasında belirlenen 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacaklarına emin olduklarını açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi'nin ziyareti sırasında Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı ile yapılan görüşmede, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konuları üzerinde duruldu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Mısır arasında belirlenen 15 milyar dolar ticaret hedefine kısa süre içerisinde ulaşılacağına emin olduklarını söyledi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ülkemizde bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye Türkiye ziyaretinde eşlik eden Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Hassan el-Khatib ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede; ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımızı, mevcut Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması'nın her iki ülkenin yararına olacak şekilde güncellenmesini, iki ülke arasında ulusal paralar ile ticaretin daha yoğun olarak yapılmasını ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi hususlarını ele aldık. Mısırlı Bakan ile iş birliğimizi güçlendirme hedefi doğrultusunda kısa bir süre içerisinde temel gündem konularımızı ele almaya devam edeceğimiz ve iş çevrelerimizi de bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek gibi somut adımları atmada mutabık kaldık. Bu adımların da katkısıyla, iki ülke arasında belirlediğimiz 15 milyar dolar ticaret hedefine kısa süre içerisinde ulaşacağımıza eminiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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