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Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti

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Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı (DSACEUR) Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı (DSACEUR) Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı (DSACEUR) Oramiral Sir Keith Blount'u makamında ağırladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Selçuk Bayraktaroğlu Orgeneral Diplomasi Politika Güncel Haberler

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